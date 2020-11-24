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У Нікарагуа 17 осіб загинули унаслідок ДТП з вантажівкою

Нікарагуа, Вівторок 24 листопада 2020 03:44
У Нікарагуа 17 осіб загинули унаслідок ДТП з вантажівкою
Фото: ДТП в Нікарагуа (Punto Central Noticias)
Автор: Артур Родивилов

В районі Окоте-Тума, Васлала, в Нікарагуа вантажівка перекинулася і впала у яр. Унаслідок аварії загинули 17 осіб і 25 постраждали.

Про це повідомляє Punto Central Noticias.

За попередніми даними, серед загиблих 12 жінок і немовля.

Мер Васлали Херман Варгас повідомив, що ДТП могла статися через відмову гальм у вантажівки, яку використовували як громадський транспорт.

Вантажівка виконувала функцію пасажирського транспорту, і могла вміщати до 70 осіб. Скільки пасажирів вирушило в цей рейс, не уточнюється.

Водій отримав важкі травми, але вижив і був госпіталізований.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Перу сталася аварія з автобусом, в якому знаходилися школярі. У населеному пункті Уаракай автобус впав у яр, щонайменше вісім осіб загинули. Водій не впорався з керуванням.

Також РБК-Україна писало, що в Домінікані відбулася ДТП за участю туристичного автобуса, в якому перебувало 60 осіб. Унаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою постраждали 35 туристів, серед постраждалих були діти.

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