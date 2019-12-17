Никакой федерализации: в Раде рассказали об изменениях в Конституцию по децентрализации

Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Во фракции "Слуга народа" объяснили инициативу убрать перечень областей из Конституции

В законопроекте президента Владимира Зеленского об изменениях в Конституцию в части децентрализации нет никакой федерализации. Об этом рассказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Корниенко объяснил инициативу убрать перечень областей из Конституции.

"Федерализации никакой нет. Наоборот, например, о перечне областей и того, что предлагается забрать их из Конституции, то если посмотреть на конституционную традицию федерализованных стран типа Германии, то там выписан перечень регионов через запятую. А в унитарных странах он не пишется. Потому что когда мы записываем в Конституцию название области, мы повышаем ее субъектность", - заявил Корниенко.

Напомним, закон Зеленского об изменениях в Конституцию по децентрализации планируется рассмотреть 20 декабря. Так, нардепы рассмотрят направление проекта закона на рассмотрение в Конституционный суд Украины.

Так, ранее Корниенко заявил, что в законопроекте президента Владимира Зеленского об изменениях в Конституцию по децентрализации нет никаких особых статусов ни для каких регионов Украины.

Как писало РБК-Украина, в понедельник текст законопроекта президента Владимира Зеленского №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" появился в Верховной раде. При этом президент внес его в ВР 13 декабря.

Добавим также, глава парламента Дмитрий Разумков отметил, что в следующем году планируется завершить реформу децентрализации. По его словам, на сегодняшний день появилась практическая возможность довести реформу до конца.