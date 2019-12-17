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Ніякої федералізації: у Раді розповіли про зміни до Конституції щодо децентралізації

Новини » Політика     17.12.2019 - 13:21
Ніякої федералізації: у Раді розповіли про зміни до Конституції щодо децентралізації
Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У фракції "Слуга народу" пояснили ініціативу прибрати перелік областей із Конституції

У законопроекті президента Володимира Зеленського про зміни до Конституції у частині децентралізації немає жодної федералізації. Про це розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Корнієнко пояснив ініціативу прибрати перелік областей із Конституції.

"Федералізації ніякої не має. Навпаки, наприклад, щодо переліку областей і того, що пропонується забрати їх з Конституції, то якщо подивитись на конституційну традицію федералізованих країн типу Німеччини, то там виписаний перелік регіонів через кому. А в унітарних країнах він не пишеться. Тому що коли ми записуємо в Конституцію назву області, ми підвищуємо її суб'єктність", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, закон Зеленського про зміни до Конституції щодо децентралізації планується розглянути 20 грудня. Так, нардепи розглянуть направлення проекту закону на розгляд до Конституційного суду України.

Так, раніше Корнієнко заявив, що в законопроекті президента Володимира Зеленського про зміни до Конституції щодо децентралізації немає ніяких особливих статусів ні для яких регіонів України.

Як писало РБК-Україна, в понеділок текст законопроекту президента Володимира Зеленського №2598 "Про внесення змін до Конституції України (про децентралізацію влади)" з'явився у Верховній раді. При цьому президент вніс його до ВР 13 грудня.

Додамо також, глава парламенту Дмитро Разумков зазначив, що в наступному році планується завершити реформу децентралізації. За його словами, на сьогоднішній день з'явилася практична можливість довести реформу до кінця.

У Раді розповіли, коли розглянуть зміни до Конституції щодо децентралізації ​​У змінах до Конституції немає особливих статусів для жодного регіону, - нардеп
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