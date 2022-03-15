"Никаких проверок для бизнеса": Зеленский анонсировал налоговую реформу
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал налоговую реформу. Глава государства заявил, что отменяются все проверки бизнеса и вводится упрощенный учет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
"Максимальная дерегуляция бизнеса. Отменяем все проверки для всех бизнесов, чтобы все работали нормально, чтобы города оживали, чтобы всюду, где нет боевых действий, продолжалась жизнь", - сказал Зеленский.
Глава государства уточнил, что налоговая реформа включает в себя:
- отмену НДС и налога на прибыль - вместо них вводится ставка 2% от оборота и упрощенный учет;
- для 1 и 2 группы ФОПов вводится добровольная оплата ЕСВ.
"То есть, если можете - платите. Если нет - нет", - уточнил Зеленский и добавил, что это только первый этап налоговой реформы в Украине.
Война России против Украины продолжается 20-й день. Все подробности российской агрессии и ситуация в городах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!