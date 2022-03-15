"Ніяких перевірок для бізнесу": Зеленський анонсував податкову реформу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Максимальна дерегуляція бізнесу. Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів, щоб всі працювали нормально, щоб міста оживали, щоб усюди, де немає бойових дій, тривало життя", - сказав Зеленський.

Глава держави уточнив, що податкова реформа включає в себе:

скасування ПДВ і податку на прибуток - замість них вводиться ставка 2% від обороту і спрощений облік;

для 1 і 2 групи ФОПів вводиться добровільна оплата ЄСВ.

"Тобто, якщо можете - платіть. Якщо ні - ні", - уточнив Зеленський і додав, що це тільки перший етап податкової реформи в Україні.