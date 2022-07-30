Никаких оснований для паники. Глава Совета НБУ пояснил запрет обменникам выставлять курсы

"Национальный банк считает, что расшатывание ситуации с наличным курсом во время войны для получения дополнительной маржи в сегменте, где покупает валюту население, недопустимо", - написал он.

Как отметил Данилишин, с целью минимизации спекуляций и создания действительно конкурентной среды НБУ ужесточает требования к небанковским учреждениям по организации торговли наличной валютой. "В данных условиях это оправданный шаг", - добавил он.

Глава Совета НБУ считает, что "никаких оснований для валютной паники сейчас нет, ситуация постепенно нормализуется, балансы выравниваются".

Изменение ситуации на рынке

Данилишин отметил, что после того, как НБУ с 21 июля "скорректировал" официальный курс на 25% до 36,6 гривен за доллар уже первая неделя показала положительные эффекты.

"Если за январь-май валютные резервы страны сократились на 6 млрд долларов, то только в течение последней недели чистый выкуп иностранной валюты Национальным банком составил 650 млн долларов. Корректировка валютного курса под изменившиеся условия не означает нестабильность", - написал он.