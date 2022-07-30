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Никаких оснований для паники. Глава Совета НБУ пояснил запрет обменникам выставлять курсы

Фото: обменникам запретили выставлять обменные курсы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НБУ в условиях войны заинтересован в дисциплине на валютном рынке, соблюдении норм валютного законодательства и регуляторных актов. Этим было вызвано последнее решение НБУ относительно обменных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

"Национальный банк считает, что расшатывание ситуации с наличным курсом во время войны для получения дополнительной маржи в сегменте, где покупает валюту население, недопустимо", - написал он.

Как отметил Данилишин, с целью минимизации спекуляций и создания действительно конкурентной среды НБУ ужесточает требования к небанковским учреждениям по организации торговли наличной валютой. "В данных условиях это оправданный шаг", - добавил он.

Глава Совета НБУ считает, что "никаких оснований для валютной паники сейчас нет, ситуация постепенно нормализуется, балансы выравниваются".

Изменение ситуации на рынке

Данилишин отметил, что после того, как НБУ с 21 июля "скорректировал" официальный курс на 25% до 36,6 гривен за доллар уже первая неделя показала положительные эффекты.

"Если за январь-май валютные резервы страны сократились на 6 млрд долларов, то только в течение последней недели чистый выкуп иностранной валюты Национальным банком составил 650 млн долларов. Корректировка валютного курса под изменившиеся условия не означает нестабильность", - написал он.

Напомним, НБУ с 29 июля запретил обменным пунктам (кроме банков) информировать о курсах вне касс, в том числе привлекая внимание любыми цифровыми значениями или символами (табло).

Как сообщало РБК-Украина, после повышения официального курса на 25% до 36,6 гривен курс на наличном рынке подскочил на 5 гривен и в пятницу 29 июля превысил 42 гривны за доллар.

В то же время на безналичном рынке наблюдается избыток валюты. Только за последнюю неделю НБУ выкупил в резервы по курсу 36,6 гривен почти 650 млн долларов.

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Национальный банк Украины