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Жодних підстав для паніки. Голова Ради НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси

Фото: обмінникам заборонили виставляти обмінні курси (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НБУ в умовах війни зацікавлений в дисципліні на валютному ринку, дотриманні норм валютного законодавства та регуляторних актів. Цим було викликано останнє рішення НБУ щодо обмінних пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

"Національний банк вважає, що розхитування ситуації з готівковим курсом під час війни задля отримання додаткової маржі в сегменті, де купує валюту населення, є неприпустимим", - написав він.

Як зазначив Данилишин, з метою мінімізації спекуляцій та створення дійсно конкурентного середовища НБУ посилює вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою. "В даних умовах це виправданий крок", - додав він.

Голова Ради НБУ вважає, що "жодних підстав для валютної паніки нині немає, ситуація поступово нормалізується, баланси вирівнюються".

Зміна ситуації на ринку

Данилишин зазначив, що після того, як НБУ з 21 липня "скорегував" офіційний курс на 25% до 36,6 гривень за долар вже перший тиждень показав позитивні ефекти.

"Якщо за січень-травень валютні резерви країни скоротилися на 6 млрд доларів, то лише протягом останнього тижня чистий викуп іноземної валюти Національним банком склав 650 млн доларів. Корегування валютного курсу під умови, що змінилися, не означає нестабільність", - написав він.

Нагадаємо, НБУ з 29 липня заборонив обмінним пунктам (крім банків) інформувати про курси поза кас, в тому числі привертаючи увагу будь-якими цифровими значеннями або символами (табло).

Як повідомляло РБК-Україна, після підвищення офіційного курсу на 25% до 36,6 гривень курс на готівковому ринку стрибнув на 5 гривень та у п’ятницю 29 липня перевищив 42 гривні за долар.

Водночас на безготівковому ринку спостерігається надлишок валюти. Тільки за останній тиждень НБУ викупив в резерви за курсом 36,6 гривень майже 650 млн доларів.

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Національний банк України