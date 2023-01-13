ua ru
Пт, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ніхто вам зараз не скаже, де вірогідне відкриття нового фронту, - Данілов

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 13 січня 2023 19:20
Ніхто вам зараз не скаже, де вірогідне відкриття нового фронту, - Данілов Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні ніхто зараз не скаже, де вірогідне може відбутись відкриття нового фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО України Олексія Данілова в інтерв'ю "NV".

"Ніхто вам зараз не скаже, де вірогідне відкриття нового фронту, а якщо скаже, то це хтось з цих людей, що сидять на дивані, такі собі диванні мольфари", - йдеться у заяві.

Данілов пояснює, що у ворога може бути один план, завтра-післязавтра він може його змінювати, залежно від того як будуть складатися обставини на фронті.

"Коли ви вже знаходитесь у такій фазі, то вважати, що там прийняте одне рішення та розписане на весь рік, то ні, так не буває. Ми маємо готуватися до будь-якого розвитку подій", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, що Росія найближчими місяцями йтиме ва-банк, оскільки розтягувати війну на довго Кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні. На цей час в Кремлі вже "готуються до певних подій", хочуть відзвітувати про хоча б якісь успіхи за рік війни.

Білоруський напрямок може бути використаний російською армією для нового нападу на Україну, але для цього їм потрібно сконцентрувати сили на декількох місцях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Британія в понеділок оголосить про передачу Україні танків Challenger 2, - ЗМІ
Британія в понеділок оголосить про передачу Україні танків Challenger 2, - ЗМІ
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам