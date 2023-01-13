Ніхто вам зараз не скаже, де вірогідне відкриття нового фронту, - Данілов

В Україні ніхто зараз не скаже, де вірогідне може відбутись відкриття нового фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО України Олексія Данілова в інтерв'ю " NV ".

"Ніхто вам зараз не скаже, де вірогідне відкриття нового фронту, а якщо скаже, то це хтось з цих людей, що сидять на дивані, такі собі диванні мольфари", - йдеться у заяві.

Данілов пояснює, що у ворога може бути один план, завтра-післязавтра він може його змінювати, залежно від того як будуть складатися обставини на фронті.

"Коли ви вже знаходитесь у такій фазі, то вважати, що там прийняте одне рішення та розписане на весь рік, то ні, так не буває. Ми маємо готуватися до будь-якого розвитку подій", - додав секретар РНБО.