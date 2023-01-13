Никто вам сейчас не скажет, где вероятно открытие нового фронта, - Данилов
В Украине никто сейчас не скажет, где вероятно может состояться открытие нового фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в интервью "NV".
"Никто вам сейчас не скажет, где вероятно открытие нового фронта, а если скажет, то это кто-то из этих людей, сидящих на диване, эдакие диванные мольфары", - говорится в заявлении.
Данилов объясняет, что у врага может быть один план, завтра послезавтра он может его менять, в зависимости от того как будут складываться обстоятельства на фронте.
"Если вы уже находитесь в такой фазе, то считать, что там принято одно решение и расписано на весь год, нет, так не бывает. Мы должны готовиться к любому развитию событий", - добавил секретарь СНБО.
Напомним, что Россия в ближайшие месяцы пойдет ва-банк, поскольку растягивать войну на долгое время Кремлю уже не позволяют внутренние проблемы в стране. К настоящему времени в Кремле уже "готовятся к определенным событиям", хотят отчитаться о каких-либо успехах за год войны.
Белорусское направление может быть использовано российской армией для нового нападения на Украину, но для этого им нужно сконцентрировать силы на нескольких местах.
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