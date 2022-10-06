Ніхто не потисне руку. Резніков розповів про наслідки застосування Росією ядерної зброї

Ризик застосування Росією ядерної зброї низький, проте якщо вона зважить на такий крок, це призведе до відкриття останнього руйнівного напряму щодо країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Україна Олексія Резнікова.
"Ризик залишається, не можна сказати, що його не існує, але, якщо оцінювати у відсотках вірогідність застосування її, він значно менший, ніж будь-що", - сказав він.
За його словами, партнери України, зокрема США і Велика Британія, також підтверджують низьку вірогідність застосування ядерного озброєння РФ.
"Мало того, ми отримали чіткі сигнали від наших партнерів, Білого дому на найвищому рівні, що вони провели теж певні консультації і надіслали досить чіткі, досить жорсткі сигнали у Кремль, що застосування ними навіть тактичної ядерної зброї призведе до відкриття останнього руйнівного напряму щодо Росії, і вже шансів у Росії повернутися взагалі в клуб країн, яким узагалі хтось тисне руку, не залишиться, і будуть відповідні жорсткі реакції", - сказав міністр.
Окрім того, Резніков зазначив, що технічний стан ядерної зброї РФ досить сумнівний. Так, за даними другого президента України Леоніда Кучми, термін дії всього ядерного потенціалу, зокрема й російського, завершився у 1997 році.
"Коли в останній раз росіяни випробування робили ядерне? У 90-ті роки, у Казахстані на відповідному полігоні. Тобто з 90-х років вони жодних випробувань не проводили, носії у них є, ядерні запаси у них є, але як воно вмикається, літає і спрацьовує - не знає ніхто, і вони зокрема", - сказав він.
Так, Резніков вважає, що наслідки застосування ядерної зброї можуть бути непередбачувані навіть для самої Росії.
Окрім того, міністр сумнівається в тому, що РФ застосує зброю на лінії фронту, оскільки там також є підрозділи окупантів. До того ж, поруч перебувають анексовані території.
При цьому застосовувати ядерну зброю у районі Чорного моря також немає сенсу, оскільки там розташовані три країни-члени НАТО - Болгарія, Туреччина та Румунія.
Резніков вважає, що своїми заявами Росія просто хоче налякати Україну.
Нагадаємо, міністр заявив, що після Маріуполя, Бучі та ракетних обстрілів Україну не злякати ядерною зброєю.
Зазначимо, що Резніков зазначав, що ризик застосування Росією ядерної зброї проти України є завжди, але якість цього озброєння викликає питання.
При цьому НАТО попереджало членів альянсу, що РФ може провести ядерні випробування на кордонах з Україною.
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