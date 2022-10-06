Никто не пожмет руку. Резников рассказал о последствиях применения ядерного оружия Россией

Риск применения Россией ядерного оружия низкий, однако если она решится на такой шаг, это приведет к открытию последнего разрушительного направления в отношении страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.
"Риск остается, нельзя сказать, что его не существует, но, если оценивать в процентах вероятность применения его, он значительно меньше, чем что-либо", - сказал он.
По его словам, партнеры Украины, в том числе США и Великобритания, также подтверждают низкую вероятность применения ядерного вооружения РФ.
"Мало того, мы получили четкие сигналы от наших партнеров, Белого дома на самом высоком уровне, что они провели тоже определенные консультации и направили достаточно четкие, достаточно жесткие сигналы в Кремль, что применение ими даже тактического ядерного оружия приведет к открытию последнего разрушительного направления в отношении России, и уже шансов у России вернуться вообще в клуб стран, которым вообще кто-то пожмет руку, не останется, и будут ответные жесткие реакции", - сказал министр.
Кроме того, Резников отметил, что техническое состояние ядерного оружия РФ достаточно сомнительное. Так, по данным второго президента Украины Леонида Кучмы, срок действия всего ядерного потенциала, в том числе и российского, истек в 1997 году.
"Когда в последний раз россияне испытания делали ядерное? В 90-е годы, в Казахстане на соответствующем полигоне. То есть с 90-х годов они никаких испытаний не проводили, носители у них есть, ядерные запасы у них есть, но как оно включается, летает и срабатывает - не знает никто, и они в частности", - сказал он.
Так, Резников считает, что последствия применения ядерного оружия могут быть непредсказуемые даже для самой России.
Кроме того, министр сомневается в том, что РФ применит оружие на линии фронта, поскольку там тоже есть подразделения оккупантов. К тому же рядом находятся аннексированные территории.
При этом применять ядерное оружие в районе Черного моря также нет смысла, поскольку там находятся три страны-члены НАТО - Болгария, Турция и Румыния.
Резников считает, что своими заявлениями Россия просто хочет напугать Украину.
Напомним, министр заявил, что после Мариуполя, Бучи и ракетных обстрелов Украину не испугать ядерным оружием.
Отметим, что Резников отмечал, что риск применения Россией ядерного оружия против Украины всегда есть, но качество этого вооружения вызывает вопросы.
При этом НАТО предупреждало членов альянса, что РФ может провести ядерные испытания на границах с Украиной.
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