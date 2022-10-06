Никто не пожмет руку. Резников рассказал о последствиях применения ядерного оружия Россией

"Риск остается, нельзя сказать, что его не существует, но, если оценивать в процентах вероятность применения его, он значительно меньше, чем что-либо", - сказал он.

По его словам, партнеры Украины, в том числе США и Великобритания, также подтверждают низкую вероятность применения ядерного вооружения РФ.

"Мало того, мы получили четкие сигналы от наших партнеров, Белого дома на самом высоком уровне, что они провели тоже определенные консультации и направили достаточно четкие, достаточно жесткие сигналы в Кремль, что применение ими даже тактического ядерного оружия приведет к открытию последнего разрушительного направления в отношении России, и уже шансов у России вернуться вообще в клуб стран, которым вообще кто-то пожмет руку, не останется, и будут ответные жесткие реакции", - сказал министр.

Кроме того, Резников отметил, что техническое состояние ядерного оружия РФ достаточно сомнительное. Так, по данным второго президента Украины Леонида Кучмы, срок действия всего ядерного потенциала, в том числе и российского, истек в 1997 году.

"Когда в последний раз россияне испытания делали ядерное? В 90-е годы, в Казахстане на соответствующем полигоне. То есть с 90-х годов они никаких испытаний не проводили, носители у них есть, ядерные запасы у них есть, но как оно включается, летает и срабатывает - не знает никто, и они в частности", - сказал он.

Так, Резников считает, что последствия применения ядерного оружия могут быть непредсказуемые даже для самой России.

Кроме того, министр сомневается в том, что РФ применит оружие на линии фронта, поскольку там тоже есть подразделения оккупантов. К тому же рядом находятся аннексированные территории.

При этом применять ядерное оружие в районе Черного моря также нет смысла, поскольку там находятся три страны-члены НАТО - Болгария, Турция и Румыния.

Резников считает, что своими заявлениями Россия просто хочет напугать Украину.