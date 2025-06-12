"Ніхто не очікував": Трамп шокований війною дронів між Україною та РФ

Війна між Україною та Росією - це війна безпілотників, а дрони є потужною та сучасною зброєю.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю лідера програмі Pod Force One.
В інтерв'ю ведучій Міранді Девайн, глава Білого дому назвав дрони "новою річчю" та "новим видом зброї".
"Це зброя вибору. Якщо подивитися на війну, цю жахливу війну України з Росією, яку ми намагаємося зупинити, то це все війна з використанням дронів. Це дивовижно", - сказав Трамп.
Президент захопливо назвав безпілотники "швидкими" та "розумними". За його словами, "три роки тому ніхто й гадки не мав, що вони виявляться настільки ефективними".
"Хороші дрони - це справжня зброя для війни. У сучасній війні Україна та Росія вивчають поточні бойові дії, а також використовують дрони на рівні, який ніхто раніше не вважав можливим", - зазначив очільник Білого дому.
Крім того, Трамп переконаний, що безпілотники "здатні замінити багато інших видів зброї, навіть літаки".
За більш ніж три роки повномасштабної війни, Україна суттєво збільшила виробництво різноманітних видів безпілотників, якими атакує російського агресора.
За останніми даними Міноборони, наша країна вже здатна щорічно виготовляти близько 10 мільйонів дронів різних типів.
Наприкінці травня, ЗСУ отримали сотні дронів зі штучним інтелектом від чеської компанії LPP holding.
Водночас, російський агресор постійно змінює характеристики своїх безпілотників і маршрути їхніх атак по Україні.
Зокрема, нещодавно терористи РФ вперше атакували Київ реактивним дроном "Герань-3".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.