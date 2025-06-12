"Никто не ожидал": Трамп шокирован войной дронов между Украиной и РФ

В интервью ведущей Миранде Дэвайн, глава Белого дома назвал дроны "новой вещью" и "новым видом оружия".

"Это оружие выбора. Если посмотреть на войну, эту ужасную войну Украины с Россией, которую мы пытаемся остановить, то это все война с использованием дронов. Это удивительно", - сказал Трамп.

Президент восторженно назвал беспилотники "быстрыми" и "умными". По его словам, "три года назад никто и не подозревал, что они окажутся настолько эффективными".

"Хорошие дроны - это настоящее оружие для войны. В современной войне Украина и Россия изучают текущие боевые действия, а также используют дроны на уровне, который никто раньше не считал возможным", - отметил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп убежден, что беспилотники "способны заменить многие другие виды оружия, даже самолеты".