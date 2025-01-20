Росіяни змінюють характеристики та маршрути ударних дронів, - ОТУ "Сіверськ"

Російська армія постійно змінює технічні характеристики та маршрути ударних дронів, якими вона атакує Україну.

Про це заявив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час телемарафону.

"Звісно, міняються і технічні характеристики застосованих безпілотників. Вони постійно вдосконалюються як з боку ворога, так і наші засоби протидії радіоелектронної боротьби", - сказав він.

Речник повідомив, змінюються маршрути заходу дронів, зокрема з території Курської та Брянської областей.

"Також ворог змінює маршрути заходу. Вони стратегічно визначені, перш за все, з території Курської області. Також ми бачимо, із території Брянської області фіксувалися заходи. Вони міняють висоту, міняють маршрути", - сказав він.

Як повідомив Мисник, мобільно-вогневі групи Сил оборони завдають максимального ураження на певних ешелонах оборони, щоб не допускати прольоту ворожих дронів углиб території України.

Нагадаємо, в грудні командувач Національної гвардії України Олександр Півненко сказав, що критичну інфраструктуру України захищають 900 вогневих груп, близько 500 з яких - мобільні.

Півненко зазначив, що вогневі групи Нацгвардії задіяні для ефективної роботи системи ППО, керують ними Повітряні сили.