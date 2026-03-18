"Ніхто не має імунітету": Ізраїль заявив про знищення глави розвідки Ірану

Як повідомив Кац під час брифінгу, Хатіб був убитий у Тегерані внаслідок нічного удару ізраїльської армії.

За його словами, "цього дня очікуються значні несподіванки на всіх аренах", які вплинуть на війну проти Ірану та "Хезболли" в Лівані. Він наголосив, що інтенсивність ударів по Ірану зростає.

Також він заявив, що коаліція США та Ізраїлю перебуває "у розпалі вирішальної перемоги" і що "ніхто в Ірані не має імунітету".

Міністр додав, що разом із прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу дозволив військовим ліквідовувати інших високопосадовців Ірану без додаткового погодження.

У ЦАХАЛ підтвердили ліквідацію Хатіба та зазначили, що він був причетний до придушення протестів у 2022-2023 та 2026 роках.

Водночас підтвердження смерті Хатіба з Ірану поки що не надходило.