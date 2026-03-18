"Никто не имеет иммунитета": Израиль заявил об уничтожении главы разведки Ирана

Как сообщил Кац во время брифинга, Хатиб был убит в Тегеране в результате ночного удара израильской армии.

По его словам, "в этот день ожидаются значительные неожиданности на всех аренах", которые повлияют на войну против Ирана и "Хезболлы" в Ливане. Он отметил, что интенсивность ударов по Ирану растет.

Также он заявил, что коалиция США и Израиля находится "в разгаре решающей победы" и что "никто в Иране не имеет иммунитета".

Министр добавил, что вместе с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху позволил военным ликвидировать других высокопоставленных чиновников Ирана без дополнительного согласования.

В ЦАХАЛ подтвердили ликвидацию Хатиба и отметили, что он был причастен к подавлению протестов в 2022-2023 и 2026 годах.

В то же время подтверждение смерти Хатиба из Ирана пока не поступало.