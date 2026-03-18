Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Никто не имеет иммунитета": Израиль заявил об уничтожении главы разведки Ирана

14:05 18.03.2026 Ср
2 мин
Израиль сообщил о новой ликвидации
aimg Ірина Глухова
Фото: министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб

Израиль заявил о ликвидации министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба во время ночного удара. Иран пока официально не подтверждал информацию о его гибели.

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Как сообщил Кац во время брифинга, Хатиб был убит в Тегеране в результате ночного удара израильской армии.

По его словам, "в этот день ожидаются значительные неожиданности на всех аренах", которые повлияют на войну против Ирана и "Хезболлы" в Ливане. Он отметил, что интенсивность ударов по Ирану растет.

Также он заявил, что коалиция США и Израиля находится "в разгаре решающей победы" и что "никто в Иране не имеет иммунитета".

Министр добавил, что вместе с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху позволил военным ликвидировать других высокопоставленных чиновников Ирана без дополнительного согласования.

В ЦАХАЛ подтвердили ликвидацию Хатиба и отметили, что он был причастен к подавлению протестов в 2022-2023 и 2026 годах.

В то же время подтверждение смерти Хатиба из Ирана пока не поступало.

Ликвидация руководства Ирана

С 28 февраля Израиль и США проводят совместную военную операцию против Ирана под названием "Эпическая ярость".

В первый день войны был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Также сообщалось о ранении его сына Моджтаби Хаменеи, который стал новым верховным лидером Ирана после гибели отца.

По информации СМИ, он находится в Москве, где проходит лечение после полученных ранений в одной из резиденций главы Кремля.

Также Армия обороны Израиля ликвидировала секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Кроме того, был убит командир подразделения "Басидж" Голамрези Солеймани.

