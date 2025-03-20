"Ніхто інший не міг це зробити": ГУР і СБУ гелікоптером евакуювали дівчинку із Запоріжжя

Працівники ГУР та СБУ провідали в "Охматдиті"11-річну пацієнтку Асю, яку на початку березня вони гелікоптером евакуювали із Запоріжжя, оскільки наземним транспортом її перевозити було ризиковано.

Як організували й провели евакуацію

1 березня до ГУР звернулись із СБУ із запитом на медичну евакуацію дівчинки із Запоріжжя до Києва, оскільки її стан погіршився.

"Доктор Анікін, який лікував Асю у Запоріжжі, зв'язався з нами, оскільки стан дівчинки критично погіршувався. Я повідомив знайомим із СБУ про потребу медичної евакуації. Рішення про евакуацію ухвалювали батьки разом із лікарем", - каже завідувач "Відділення анестезіології та інтенсивної терапії з ліжками ЕКМО" у лікарні "Охматдит" Андрій Висоцький.

Андрій Висоцький ініціював проведення евакуації (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Операцію із порятунку дівчинки провели менш як за дві доби.

"На той момент ніхто інший не міг здійснити цю евакуацію. Ми зв'язались з авіацією воєнної розвідки, а тоді начальник ГУР Кирило Буданов ухвалив рішення про порятунок дитини. Ми швидко організували зведений медичний загін, який міг би здійснити евакуацію і вирушили у район виконання завдання", - каже начальник Медичного управління ГУР Міністерства оборони України Олег Щепінський.

Олег Щепінський (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

На порятунок дівчинки відправили гелікоптер, обладнаний найсучаснішим медичним обладнанням, зокрема апаратом ШВЛ, моніторами, дефібрилятори. У ньому є все, щоб підтримати життя хворого на борту. Дитину при евакуації супроводжували лікарі.

"На жаль, у перший день ситуацію ускладнила погода, була ожеледиця та висока хмарність, а наступного дня нам вдалась забрати дитину. До операції були залучені найкращі працівники воєнної розвідки, медичний персонал, а також Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. Операція відбулася за сприяння Міністерства охорони здоров'я та поліції", - каже командир авіаційного підрозділу ГУР із позивним "Маестро".

Командир авіаційного підрозділу ГУР із позивним "Маестро" (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Під час аероевакуації була загроза, що росіяни можуть цілитись по гелікоптеру. Цей момент слід було врахувати рятівникам.

"Нас найбільше турбувало те, чи летітимемо ми під час тривоги, бо тоді нам довелося б сісти, а у нас був обмежений ресурс по кисню. Дівчинка була на 100-відсотковому кисню. Від посадки до зльоту пройшло близько 20 хвилин. Ми сіли біля Запоріжжя, до нас підвезли дівчинку і ми вилетіли вже на Київ. Як тільки прилетіли у столицю, тоді почалась тривога", - розповідає військовослужбовець "Альц" із Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

У ГУР наголосили, що особливість цієї операції у тому, що вона міжвідомча і потребувала складної комунікації, але навіть попри це порятунок дівчинки вдалося організувати у максимально короткий час.

Військовослужбовець Центру спеціальних операцій "А" СБУ "Альц" (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Як зараз почувається маленька пацієнтка

Рятівники зазначили, що сам факт евакуації ще не означав успішного завершення операції, ключовим показником стало те, що дитина зараз перебуває у свідомості та від'єднана від апарату ЕКМО, який забезпечував серцево-легеневі функції.

"Стан Асі був критичний нестабільний, вона потребувала заміщення функції легень, бо свої легені вже відмовлялись працювати. Це було вже вирішальним у подальшій її долі. Зараз вона все ще перебуває у реанімації, але ми більш оптимістичні. У нас є план на всі випадки, але ризики все менші і менші", - додав Висоцький.

Також він зазначив, що з маленькою пацієнткою вже працюють реабілітологи й вона може повноцінно відновитись, але це займе точно більш як місяць.

Поряд з Асею постійно перебуває її мама, а зараз ще й іграшка-котеня, яку подарували рятівники із ГУР та СБУ під час навідин у лікарні.

Ася почувається краще (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)