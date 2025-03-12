Військові показали, як дроном вивели цивільних з нуля через мінні поля (відео)

Військові за допомогою дрона евакуювали цивільних з нуля. Спецоперація включала виведення людей через небезпечні заміновані території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

У Часовому Яру військові 24 ОМБр імені короля Данила провели спецоперацію з евакуації цивільних. Під час бойового вильоту пілоти механізованого батальону виявили російського окупанта, який намагався вийти до іншої штурмової групи росіян.

Окупанта почали атакувати FPV-дрони, але росіянин сховався в підвалі, де були двоє місцевих жителів.

Воїни готувалися вдарити по підвалу фугасом, але в останній момент з руїн з'явились жінка та чоловік.

"Бійці не могли продовжувати роботу і відправили на місце дрон з гучномовцем, щоб давати вказівки цивільним", - пояснили військові.

Дрон виводив жінку та чоловіка через мінні поля, здичавілих тварин і під загрозою атак ворога. Вони йшли понад вісім кілометрів до позицій піхоти 24 бригади.

"Голосом з дрона їх вивели на позиції піхоти 24 бригади та згодом евакуювали до найближчого шелтера", - розповіли в бригаді.