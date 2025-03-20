"Никто другой не мог это сделать": ГУР и СБУ вертолетом эвакуировали девочку из Запорожья

Работники ГУР и СБУ навестили в "Охматдете" 11-летнюю пациентку Асю, которую в начале марта они вертолетом эвакуировали из Запорожья, поскольку наземным транспортом ее перевозить было рискованно.

Как организовали и провели эвакуацию

1 марта в ГУР обратились из СБУ с запросом на медицинскую эвакуацию девочки из Запорожья в Киев, поскольку ее состояние ухудшилось.

"Доктор Аникин, который лечил Асю в Запорожье, связался с нами, поскольку состояние девочки критически ухудшалось. Я сообщил знакомым из СБУ о необходимости медицинской эвакуации. Окончательное решение об эвакуации принимали родители вместе с врачом", - говорит заведующий "Отделением анестезиологии и интенсивной терапии с койками ЭКМО" в больнице "Охматдет" Андрей Высоцкий.

Андрей Высоцкий инициировал проведение эвакуации (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Операцию по спасению девочки провели менее чем за двое суток.

"На тот момент никто другой не мог осуществить эту эвакуацию. Мы связались с авиацией военной разведки и тогда начальник ГУР Кирилл Буданов принял решение о спасение ребенка. Мы быстро организовали сводный медицинский отряд, который мог бы осуществить эвакуацию и отправились в район выполнения задачи", - говорит начальник Медицинского управления ГУР Министерства обороны Украины Олег Щепинский.

Олег Щепинский (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

На спасение девочки отправили вертолет, оборудованный современным медицинским оборудованием, в частности аппаратом ИВЛ, мониторами, дефибрилляторами. В нем есть все, чтобы поддержать жизнь больного на борту. Ребенка при эвакуации сопровождали врачи.

"К сожалению, в первый день ситуацию осложнила погода, была гололедица и высокая облачность, а на следующий день нам удалось забрать ребенка. К операции были привлечены лучшие работники военной разведки, медицинский персонал, а также Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины. Операция состоялась при содействии Министерства здравоохранения и полиции", - говорит командир авиационного подразделения ГУР с позывным "Маэстро".

Командир авиационного подразделения ГУР с позывным "Маэстро" (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Во время аэроэвакуации была угроза, что россияне могут целиться по вертолету. Этот момент следовало учесть спасателям.

"Нас больше всего беспокоило то, будем ли мы лететь во время тревоги, потому что тогда нам пришлось бы сесть, а у нас был ограниченный ресурс по кислороду. Девочка была на 100-процентном кислороде. От посадки до взлета прошло около 20 минут. Мы сели возле Запорожья, к нам подвезли девочку и мы вылетели уже на Киев. Как только мы прилетели в столицу, началась тревога", - рассказывает военнослужащий "Альц" из Центра специальных операций "А" СБУ.

В ГУР говорят, что особенность этой операции в том, что она межведомственная и требовала сложной коммуникации, но даже несмотря на это спасение девочки удалось организовать в максимально короткое время.

Военнослужащий Центра специальных операций "А" СБУ "Альц" (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Как сейчас чувствует себя маленькая пациентка

Спасатели отметили, что сам факт эвакуации еще не означал успешного завершения операции, ключевым показателем стало то, что ребенок сейчас находится в сознании, и отключен от аппарата ЭКМО, который обеспечивал сердечно-легочные функции.

"Состояние Аси было критическое нестабильное, она нуждалась в замещении функции легких, потому что свои легкие уже отказывались работать. Это было уже решающим в дальнейшей ее судьбе. Сейчас она все еще находится в реанимации, но мы более оптимистичны. У нас есть быть план на все случаи, но риски все меньше и меньше", - добавил Высоцкий.

Также он отметил, что с маленькой пациенткой уже работают реабилитологи и она может полноценно восстановиться, но это займет точно больше месяца.

Рядом с Асей постоянно находится ее мама, а сейчас еще и игрушка-котенок, которую подарили спасатели из ГУР и СБУ во время посещения больницы.

Ася чувствует себя лучше (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)