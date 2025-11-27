В Нігерії масові викрадення людей: оголошено надзвичайний стан

У Нігерії запровадили надзвичайний стан у сфері безпеки після хвилі масових викрадень школярів і християнських вірян, що змусило владу тимчасово закрити частину навчальних закладів.

Про це заявив президент країни Бола Тінубу, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За його словами, силові структури отримали дозвіл на додатковий набір тисяч співробітників, а кочовим скотарям наказано здати незаконну зброю. Тінубу також доручив спецслужбам розгорнути додаткові підрозділи, щоб "вимести терористів і бандитів" із лісових районів.

"Агенти зла більше не матимуть місця де сховатися", - наголосив президент Нігерії.

Викрадення людей в Нігерії

Протягом останніх двох тижнів у країні викрали майже 400 людей, зокрема учнів початкових і середніх шкіл. Серія нападів змусила Тінубу скасувати поїздку на саміт G-20 у ПАР та захід Африканського Союзу в Анголі. Хоча частину заручників звільнили, понад 250 учнів і вчителів досі утримують бойовики після нападу на католицьку школу 22 листопада.

Ситуація загострилася на тлі критики на адресу президента - як з боку громадян країни, так і президента США Дональда Трампа. Американський лідер звинуватив владу Нігерії в неспроможності забезпечити безпеку та зробив гучні заяви про цілеспрямовані атаки на християн.

Тінубу своєю чергою закликав скотарські об’єднання відмовитися від відкритого випасу худоби та здати нелегальну зброю, зазначивши, що уряд створив спеціальне міністерство тваринництва для розв’язання їхніх проблем.

"Ранчування - це шлях до сталого розвитку тваринництва та національної гармонії", - підкреслив він.

Президент Нігерії також звернувся до Національної асамблеї з пропозицією переглянути законодавство, щоб дозволити штатам створювати власні місцеві поліцейські підрозділи. Централізовану систему поліції в Нігерії довго критикували за неспроможність упоратися з поширеною злочинністю та терактами.