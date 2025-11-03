ua en ru
Нігерія відкинула погрози Трампа про переслідування християн і пояснила свою позицію

Понеділок 03 листопада 2025 00:41
Нігерія відкинула погрози Трампа про переслідування християн і пояснила свою позицію Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Нігерія відкинула можливість будь-якої односторонньої військової операції США на своїй території після погроз глави Білого дому Дональда Трампа через нібито переслідування християн у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Представник президента Нігерії Даніель Бвала заявив, що погроза Трампа базується на неправдивих твердженнях і виглядає як спроба тиску.

"Це схоже на стиль Трампа - застосовувати силу, щоб змусити сісти за стіл переговорів", - сказав Бвала, коментуючи заяви президента США.

Таким чином він відповів на слова Трампа, який заявив, що наказав Міністерству війни почати планування можливих військових дій у Нігерії через нібито "переслідування християн".

Що говорив Трамп

У суботу, 1 листопада, Дональд Трамп заявив, що уряд Нігерії начебто не стримує напади на християн у країні з населенням понад 220 млн осіб, де частка християн і мусульман майже рівномірна. Власне, з цієї причини прозвучала далі погроза про вторгнення.

"США можуть припинити допомогу Нігерії і навіть увійти туди зі зброєю, щоб знищити ісламських терористів", - написав він напередодні у Truth Social.

Його слова прозвучали після того, як США внесли Нігерію до списку країн, що викликають особливе занепокоєння у сфері релігійної свободи.

Зазначимо, що заяви Трампа з'явилися після публікацій сенатора-республіканця Теда Круза і низки американських знаменитостей, які говорили про "переслідування" або навіть "геноцид" християн у Нігерії, не надаючи при цьому доказів.

Які аргументи наводять у Нігерії, відповівши Трампу

Влада Нігерії наполягає, що ситуація не відповідає поширюваним твердженням, і застерігає від спроб втручання у внутрішні справи держави.

За словами речника президента країни Даніеля Бвали, Круз і Трамп спиралися на старі звіти більш ніж десятирічної давнини, коли нігерійське ісламське угруповання "Боко Харам" почало повстання, щоб нав'язати своє жорстоке тлумачення шаріату.

"Коли йдеться про питання військової операції в Нігерії, це питання, щодо якого мають домовитися два лідери. Це не те, що можна зробити в односторонньому порядку, особливо враховуючи, що ця країна є суверенною державою, і ця країна не сприяє цьому (злочинові) і не припиняє його", - сказав він.

Президент Нігерії Бола Тінубу також відхилив звинувачення і пообіцяв співпрацювати з урядом США та іноземними партнерами "для поглиблення співробітництва щодо захисту громад усіх віросповідань".

Джозеф Хаяб, колишній голова Християнської асоціації Нігерії в штаті Кадуна, також спростував заяви про переслідування християн.

Однак Хаяб, пастор у найгарячішій точці конфлікту, сказав, що уряд має зробити більше для забезпечення життя в селах, які постраждали від конфлікту.

Зазначимо, що християни в Нігерії стикаються з однією з наймасштабніших хвиль переслідувань у світі - згідно з даними Європарламенту, у період з 2019 до 2023 року майже 17 тисяч християн було вбито в цілеспрямованих нападах, а в 2025 понад 7 тисяч втратили життя за перші сім місяців.

