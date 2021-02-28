В Нигерии захваченные студенты рассказали об издевательствах боевиков
Почти 40 студентов и сотрудников колледжа в Нигерии, похищенные 17 февраля вооруженными бандитами, освобождены. Подростки рассказали об издевательствах в плену.
Об этом сообщает Daily Post.
После встречи с губернатором штата студенты рассказали, что после похищения их заставляли больше четырех часов пробираться сквозь лес без передышки.
По словам бывших заложников, их дневной рацион состоял из пригоршни бобов и одного пакета с водой на троих. Некоторые из подростков по возвращению едва держались на ногах и просили воды.
Похищения школьников и студентов в Нигерии происходят на регулярной основе. Периодически ответственность за нападения берут экстремистская группировка "Боко-Харам" и террористическая организация "Исламское государство".
Напомним, накануне 317 школьниц были похищены из школы в нигерийском штате Замфара.
17 февраля в Нигерии в городе Кагара боевики напали на педагогический колледж. В результате нападения одного ученика убили, несколько получили ранения.
Напомним, ранее в Домоне, близ Парижа, вооруженный мужчина захватил заложников в здании компании. Нападавшим оказался руководитель компании, а среди заложников - его жена.
Также РБК-Украина писало о захвате заложников в банке в Тбилиси. Злоумышленник несколько часов держал в заложниках 9 человек.