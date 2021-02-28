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В Нигерии захваченные студенты рассказали об издевательствах боевиков

Новина українською → Воскресенье 28 февраля 2021 06:21
В Нигерии захваченные студенты рассказали об издевательствах боевиков Фото: освобожденные студенты (Daily Post)
Автор: Артур Родивилов

Почти 40 студентов и сотрудников колледжа в Нигерии, похищенные 17 февраля вооруженными бандитами, освобождены. Подростки рассказали об издевательствах в плену.

Об этом сообщает Daily Post.

После встречи с губернатором штата студенты рассказали, что после похищения их заставляли больше четырех часов пробираться сквозь лес без передышки.

По словам бывших заложников, их дневной рацион состоял из пригоршни бобов и одного пакета с водой на троих. Некоторые из подростков по возвращению едва держались на ногах и просили воды.

Похищения школьников и студентов в Нигерии происходят на регулярной основе. Периодически ответственность за нападения берут экстремистская группировка "Боко-Харам" и террористическая организация "Исламское государство".

Напомним, накануне 317 школьниц были похищены из школы в нигерийском штате Замфара.

17 февраля в Нигерии в городе Кагара боевики напали на педагогический колледж. В результате нападения одного ученика убили, несколько получили ранения.

Напомним, ранее в Домоне, близ Парижа, вооруженный мужчина захватил заложников в здании компании. Нападавшим оказался руководитель компании, а среди заложников - его жена.

Также РБК-Украина писало о захвате заложников в банке в Тбилиси. Злоумышленник несколько часов держал в заложниках 9 человек.

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