В Нигерии исчезли более 300 школьниц после нападения боевиков

В Нигерии после нападения боевиков 317 учениц школы-интерната штата Замфара пропали без вести. Пока неизвестно, где могут находиться дети.

Об этом сообщает Associated Press.

В настоящее время неизвестно, где могут находиться дети.

Местная полиция уточняет, что дети пропали после нападения вооруженных людей на среднюю школу для девочек в городе Джангебе.

17 февраля в Нигерии в городе Кагара боевики напали на педагогический колледж. В результате нападения одного ученика убили, несколько получили ранения.

Напомним, ранее в Домоне, близ Парижа, вооруженный мужчина захватил заложников в здании компании. Нападавшим оказался руководитель компании, а среди заложников - его жена.

Также РБК-Украина писало о захвате заложников в банке в Тбилиси. Злоумышленник несколько часов держал в заложниках 9 человек.