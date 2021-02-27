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В Нигерии исчезли более 300 школьниц после нападения боевиков

Новина українською → Нигерия, Суббота 27 февраля 2021 00:25
В Нигерии исчезли более 300 школьниц после нападения боевиков Фото: Нигерия (flickr)
Автор: Даша Харченко

В Нигерии после нападения боевиков 317 учениц школы-интерната штата Замфара пропали без вести. Пока неизвестно, где могут находиться дети.

Об этом сообщает Associated Press.

Местная полиция уточняет, что дети пропали после нападения вооруженных людей на среднюю школу для девочек в городе Джангебе.

В настоящее время неизвестно, где могут находиться дети.

17 февраля в Нигерии в городе Кагара боевики напали на педагогический колледж. В результате нападения одного ученика убили, несколько получили ранения.

Напомним, ранее в Домоне, близ Парижа, вооруженный мужчина захватил заложников в здании компании. Нападавшим оказался руководитель компании, а среди заложников - его жена.

Также РБК-Украина писало о захвате заложников в банке в Тбилиси. Злоумышленник несколько часов держал в заложниках 9 человек.

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