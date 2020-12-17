Вблизи Парижа вооруженный мужчина захватил заложников, есть раненые

Фото: полиция Франции (twitter.com franceinfo)

В Домоне, вблизи Парижа, вооруженный мужчина захватил заложников в здании компании. Предварительно, нападавшим является руководитель компании, а среди заложников - его жена.

Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

Инцидент произошел рано вечером. По информации нескольких ознакомленных с ситуацией источников, двое людей получили огнестрельные ранения. На момент захвата заложников в здании находились еще несколько человек.

На месте инцидента уже работает полиция. Правоохранители ведут переговоры со злоумышленником. Кроме того, прокуратура уже заявила о возбуждении дела, но по какой статье не уточняется.

В соцсетях распространили видео с места события. На видео видно, что на месте инцидента находится полиция.

FLASH INFO - Une prise d’otages serait en cours dans les locaux d’une entreprise située à Domont, dans le Val-d’Oise. Un homme armé retiendrait une femme avec qui il est en instance de divorce. Le GIGN est sur place (Actu17). pic.twitter.com/4VD03soY3o — Point PRESSE (@presse_point) December 17, 2020

Напомним, на прошлой неделе в Мариуполе мужчина захватил заложников в помещении банка. Злоумышленник угрожал взорвать здание.

Также РБК-Украина писало, о захвате заложников в банке в Тбилиси. Злоумышленник несколько часов держал в заложниках 9 человек.