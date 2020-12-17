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Вблизи Парижа вооруженный мужчина захватил заложников, есть раненые

Домон, Четверг 17 декабря 2020 22:10
Вблизи Парижа вооруженный мужчина захватил заложников, есть раненые
Фото: полиция Франции (twitter.com franceinfo)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Домоне, вблизи Парижа, вооруженный мужчина захватил заложников в здании компании. Предварительно, нападавшим является руководитель компании, а среди заложников - его жена.

Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

Инцидент произошел рано вечером. По информации нескольких ознакомленных с ситуацией источников, двое людей получили огнестрельные ранения. На момент захвата заложников в здании находились еще несколько человек.

На месте инцидента уже работает полиция. Правоохранители ведут переговоры со злоумышленником. Кроме того, прокуратура уже заявила о возбуждении дела, но по какой статье не уточняется.

В соцсетях распространили видео с места события. На видео видно, что на месте инцидента находится полиция.

Напомним, на прошлой неделе в Мариуполе мужчина захватил заложников в помещении банка. Злоумышленник угрожал взорвать здание.

Также РБК-Украина писало, о захвате заложников в банке в Тбилиси. Злоумышленник несколько часов держал в заложниках 9 человек.

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