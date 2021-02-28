У Нігерії захоплені студенти розповіли про знущання бойовиків

Майже 40 студентів та працівників коледжу у Нігерії викрадені 17 лютого озброєними бандитами, звільнені. Підлітки розповіли про знущання в полоні.

Після зустрічі з губернатором штату студенти розповіли, що після викрадення їх примушували понад чотири години пробиратися крізь ліс без перепочинку.

За словами колишніх заручників, їх денний раціон складався з пригорщі бобів і одного пакета з водою на трьох. Деякі з підлітків по поверненню ледь трималися на ногах і просили води.

Викрадення школярів і студентів у Нігерії відбуваються на регулярній основі. Періодично відповідальність за напади беруть екстремістське угрупування "Боко-Харам" і терористична організація "Ісламська держава".