У Нігерії захоплені студенти розповіли про знущання бойовиків
Майже 40 студентів та працівників коледжу у Нігерії викрадені 17 лютого озброєними бандитами, звільнені. Підлітки розповіли про знущання в полоні.
Про це повідомляє Daily Post.
Після зустрічі з губернатором штату студенти розповіли, що після викрадення їх примушували понад чотири години пробиратися крізь ліс без перепочинку.
За словами колишніх заручників, їх денний раціон складався з пригорщі бобів і одного пакета з водою на трьох. Деякі з підлітків по поверненню ледь трималися на ногах і просили води.
Викрадення школярів і студентів у Нігерії відбуваються на регулярній основі. Періодично відповідальність за напади беруть екстремістське угрупування "Боко-Харам" і терористична організація "Ісламська держава".
Нагадаємо, напередодні 317 школярок було викрадено з школи в нігерійському штаті Замфара.
17 лютого у Нігерії в місті Кагара бойовики напали на педагогічний коледж. Унаслідок нападу одного учня вбили, кілька отримали поранення.
Нагадаємо, раніше в Домоні, поблизу Парижа, озброєний чоловік захопив заручників у будівлі компанії. Нападником виявився керівник компанії, а серед заручників - його дружина.
Також РБК-Україна писало про захоплення заручників у банку в Тбілісі. Зловмисник кілька годин тримав у заручниках 9 осіб.