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Взрывы и сотни заложников: в Нигерии напали на колледж

Новина українською → Кагара, Среда 17 февраля 2021 12:32
Взрывы и сотни заложников: в Нигерии напали на колледж Фото: в Нигерии напали на колледж (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Нигерии в городе Кагара боевики напали на педагогический колледж. В результате нападения один учащийся убит, несколько получили ранения.

Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что вооруженная группа людей напала на государственный колледж в городе Кагара и похитила сотни студентов и преподавателей.

Боевики, одетые в студенческую форму, ворвались в общежитие в 2 часа ночи. Представитель местных властей добавил, что точное число похищенных людей устанавливается. Однако, по его словам, их больше ста.

"Бандиты похитили сотни студентов и преподавателей. Нескольким студентам и одному сотруднику удалось бежать", - сказал он.

В ходе захвата заложников была серия взрывов.

Напомним, ранее в Домоне, вблизи Парижа, вооруженный мужчина захватил заложников в здании компании. Нападавшим оказался руководитель компании, а среди заложников - его жена.

Также РБК-Украина писало о захвате заложников в банке в Тбилиси. Злоумышленник несколько часов держал в заложниках 9 человек.

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