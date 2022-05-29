В Нигерии в давке за едой погибли более 30 человек

В субботу, 28 мая, в штате Риверс на юге Нигерии по меньшей мере 31 человек погибли во время давки за едой в церкви.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В полиции рассказали, что сотни людей, которые рано утром пришли за едой в церковь, прорвались через ворота, спровоцировав тем самым давку.
"Люди были там раньше, некоторые потеряли терпение и начали торопиться, что привело к давке. Полиция находится на месте, следя за ситуацией, пока идет расследование", - сказала пресс-секретаря полиции штата Риверс Грейс Айриндж-Коко.
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