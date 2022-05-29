У Нігерії в тисняві за їжею загинули понад 30 людей

У суботу, 28 травня, в штаті Ріверс на півдні Нігерії щонайменше 31 людина загинула під час тисняви за їжею в церкві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У поліції розповіли, що сотні людей, які рано вранці прийшли за їжею до церкви, прорвалися через ворота, спровокувавши тим самим тисняву.
"Люди були там раніше, деякі втратили терпіння і почали поспішати, що призвело до тисняви. Поліція знаходиться на місці, стежачи за ситуацією, поки йде розслідування", - сказала прес-секретаря поліції штату Ріверс Грейс Айріндж-Коко.
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