RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Нігерії в тисняві за їжею загинули понад 30 людей

Фото: у Нігерії загинули понад 30 людей у тисняві за їжею (aayfo.org)
Автор: Роман Мирончук

У суботу, 28 травня, в штаті Ріверс на півдні Нігерії щонайменше 31 людина загинула під час тисняви за їжею в церкві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У поліції розповіли, що сотні людей, які рано вранці прийшли за їжею до церкви, прорвалися через ворота, спровокувавши тим самим тисняву.

"Люди були там раніше, деякі втратили терпіння і почали поспішати, що призвело до тисняви. Поліція знаходиться на місці, стежачи за ситуацією, поки йде розслідування", - сказала прес-секретаря поліції штату Ріверс Грейс Айріндж-Коко.

Нагадаємо, Міноборони Британії закликало Росію розблокувати експорт зерна з України, щоб допомогти країнам, де може розвинутися голод.

Ми також писали про те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що глобальна криза продовольства, що насувається на планету ніяк не пов'язана з накладеними на Росію західними санкціями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нигерия