Кулеба раскрыл миру истинные причины продовольственного кризиса

Надвигающийся на планету глобальный кризис продовольства никак не связан с наложенными на Россию западными санкциями.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата.

Глава украинского МИД опроверг тезисы руководства РФ о связи антироссийских санкций и кризисе продовольствия. Избежать его поможет вывод российских войск. "Единственная причина дефицита, роста цен и угрозы голода – это блокировка российскими военными 22 млн тонн украинского продовольствия на экспорт в наших морских портах. Требуйте от Москвы прекращения блокады", – написал Кулеба. Sanctions on Russia have no connection to the unfolding global food crisis. The sole reason for shortages, rising prices, and threat of hunger is the Russian military physically blocking 22 million tons of Ukrainian food exports in our seaports. Demand Moscow to end its blockade. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 28, 2022 Россия объявила об открытии т. н. гуманитарных коридоров в Черном море для гражданских судов. Правда, в акватории остаются боевые корабли Черноморского флота РФ с крылатыми ракетами на борту.