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Кулеба раскрыл миру истинные причины продовольственного кризиса

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Киев, Суббота 28 мая 2022 15:45
Кулеба раскрыл миру истинные причины продовольственного кризиса Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Надвигающийся на планету глобальный кризис продовольства никак не связан с наложенными на Россию западными санкциями.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата.

Глава украинского МИД опроверг тезисы руководства РФ о связи антироссийских санкций и кризисе продовольствия. Избежать его поможет вывод российских войск.

"Единственная причина дефицита, роста цен и угрозы голода – это блокировка российскими военными 22 млн тонн украинского продовольствия на экспорт в наших морских портах. Требуйте от Москвы прекращения блокады", – написал Кулеба.

Россия объявила об открытии т. н. гуманитарных коридоров в Черном море для гражданских судов. Правда, в акватории остаются боевые корабли Черноморского флота РФ с крылатыми ракетами на борту.

К слову, Минагрополитики отчиталось о результатах посевной кампании-2022.

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