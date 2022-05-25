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Минобороны Британии призвало Россию разблокировать экспорт зерна из Украины

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Среда 25 мая 2022 17:37
Минобороны Британии призвало Россию разблокировать экспорт зерна из Украины Фото: Бен Уоллес, министр обороны Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Британия призвала Россию разрешить экспорт зерна из Украины. В то же время не планирует снимать санкции с страны-оккупанта в качестве компромисса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам министр обороны Британии, Россия должна "делать правильные вещи". Он призвал ее прекратить блокировать экспорт зерна з Украины, чтобы помочь странам, где может развиться голод.

Также министр отклонил идею об отмене санкций против страны в обмен на деблокаду экспорта. Однако, он приветствовал предположение, что другие черноморские страны могут сопровождать поставки зерна.

Напомним, РБК-Украина писало, что, согласно данным издания The Times Великобритания сегодня ведет переговоры со странами-союзниками по отправке военных кораблей к Черному морю для защиты украинских судов с зерном.

Тем временем в Литве призывают создать военно-морскую коалицию, чтобы помочь снять российскую блокаду портов в Черном море.

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