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В Нигерии боевики напали на церковь и убили 50 человек

Фото: в Нигерии боевики убили в церкви около 50 человек (aayfo.org)
Автор: Роман Мирончук

В Нигерии во время воскресной мессы боевики ворвались в католическую церковь Святого Франциска и убили по меньше мере 50 человек, включая женщин и детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В полиции штата Ондо заявили, что боевики расстреливали людей снаружи и внутри здания церкви. Личность и мотивы нападавших сразу установить не удалось. Правоохранители расследуют причину нападения.

Губернатор штата, который посетил место нападения и пострадавших в больнице, назвал воскресный инцидент "большой бойней", повторения которой нельзя допустить.

"Это так грустно, что во время Святой Мессы неизвестные вооруженные люди напали на католическую церковь Святого Франциска... в результате чего многие люди были убиты и получили ранения, а церковь подверглась насилию", - заявил представитель католической церкви в Нигерии преподобный Августин Икву.

Он также отметил, что епископ и священники из прихода пережили нападение целыми и невредимыми.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари осудил нападение, назвав его "отвратительным", а Ватикан заявил, что Папа Франциск молится за жертв, которые "мучительно пострадали в момент богослужения".

Отметим, что Нигерия борется с исламистским повстанческим движением на северо-востоке и вооруженными бандами, которые совершают нападения и похищения людей с целью получения выкупа, в основном на северо-западе страны. Но на юго-западе такие атаки случаются редко.

Напомним, в Нигерии в давке за едой погибли более 30 человек.

Мы также писали о том, что в США мужчина ворвался в больницу и открыл огонь, в результате чего погибли четыре человека.

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Нигерия