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В США мужчина ворвался в больницу и открыл огонь, есть жертвы

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США, Четверг 02 июня 2022 06:34
В США мужчина ворвался в больницу и открыл огонь, есть жертвы Фото: в США мужчина расстрелял людей в больнице (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В среду, 1 июня, мужчина, вооруженный винтовкой и пистолетом, убил четырех человек в медицинском здании в Талсе, штат Оклахома, после чего застрелился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Полиция прибыла в кампус больницы Св. Франциска через три минуты после того, как получила звонок о стрельбе, и последовала за звуками стрельбы на второй этаж здания.

Правоохранители пытаются установить личность подозреваемого, возраст которого, по их оценкам, составляет от 35 до 40 лет. Пока нет никаких подробностей о мотивах преступления.

По словам заместителя начальника полиции Талсы Эрика Далглиша, в здании медучреждения находятся кабинеты врачей, в том числе ортопедический центр. Он также отметил, что среди жертв были сотрудники и пациенты больницы.

Напомним, недавно в Техасе ученик устроил стрельбу возле школы в американском городе Ювалд. В результате инцидента погибли 14 детей и преподаватель, еще больше десяти человек получили ранения.

Мы также писали о том, что в США произошла стрельба в церкви, в результате чего один человек был убит и четверо ранены.

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