RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Нігерії бойовики напали на церкву і вбили 50 осіб

Фото: у Нігерії бойовики вбили в церкві близько 50 осіб (aayfo.org)
Автор: Роман Мирончук

У Нігерії під час недільної меси бойовики увірвалися в католицьку церкву Святого Франциска і вбили щонайменше 50 осіб, включаючи жінок і дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У поліції штату Ондо заявили, що бойовики розстрілювали людей зовні і всередині будівлі церкви. Особу та мотиви нападників одразу встановити не вдалося. Правоохоронці розслідують причину нападу.

Губернатор штату, який відвідав місце нападу і постраждалих в лікарні, назвав недільний інцидент "великою бійнею", повторення якої не можна допустити.

"Це так сумно, що під час Святої Меси невідомі озброєні люди напали на католицьку церкву Святого Франциска... в результаті чого багато людей були вбиті і отримали поранення, а церква піддалася насильству", - заявив представник католицької церкви в Нігерії преподобний Августин Ікву.

Він також зазначив, що єпископ і священики з парафії пережили напад цілими і неушкодженими.

Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі засудив напад, назвавши його "огидним", а Ватикан заявив, що Папа Франциск молиться за жертв, які "болісно постраждали в момент богослужіння".

Зазначимо, що Нігерія бореться з ісламістським повстанським рухом на північному сході і озброєними бандами, які здійснюють напади і викрадення людей з метою отримання викупу, в основному на північному заході країни. Але на південному заході такі атаки трапляються рідко.

Нагадаємо, в Нігерії у тисняві за їжею загинули понад 30 осіб.

Ми також писали про те, що в США чоловік увірвався в лікарню і відкрив вогонь, в результаті чого загинули чотири людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нигерия