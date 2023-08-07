Нігер закриває повітряний простір і попереджає про іноземний напад

Йдеться про дедлайн, встановлений західноафриканськими сусідами, в якому звучали заяви про можливість інтервенції в Нігер, хоча жодних ознак воєнних дій поки що не надходило.

Проте лідери перевороту стверджують, що проти них розгортаються подібні дії.

Як заявив представник хунти Амаду Абдраман в ефірі державної телекомпанії Tele Sahel, планування цієї війни "було здійснено", і попереднє розгортання сил для участі у ній "почалося у двох країнах Центральної Африки".

Жодних інших подробиць він не повідомив.

Так, у Нігері в неділю заявили про закриття повітряного простору для міжнародних рейсів, за винятком кількох країн, включаючи Алжир, Буркіна-Фасо, Малі, Лівію та Чад, які висловилися проти військового втручання.

Зазначимо також, що раніше глави оборонних відомств Західної Африки у п'ятницю після триденної зустрічі регіональних представників міністерства оборони погодили план можливого військового втручання.

Переворот у Нігері

Військовослужбовці президентської гвардії Нігеру 26 липня фактично взяли до заручників президента Мохаммеда Базума, заблокувавши доступ до його резиденції. Пізніше заколотники заявили, що повалили уряд Базуму, закрили кордони та ввели комендантську годину.

Через два дні глава президентської гвардії Абдурахман Чіані назвав себе новим лідером Нігеру . Він був пов'язаний із спробою державного перевороту проти колишнього президента у 2015 році.

31 липня країни Західної Африки заявили, що планують військову інтервенцію у разі, якщо за тиждень Базума не звільнять і не поновлять на посаді. Проте повстанці відмовилися виконувати ці умови.

Вже 4 серпня керівники оборонних відомств країн Західної Африки заявили, що розробили план можливого військового втручання у Нігер.

Про переворот у Нігері та про те, як він може вплинути на ситуацію в регіоні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.