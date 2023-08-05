Економічна спільнота країн Західної Африки пред'явила Нігеру ультиматум: про що мова

Представники Економічної спільноти країн Західної Африки (ЕКОВАС) пред'явили бунтівникам у Нігері ультиматум і закликали їх до 6 серпня повернути владу поваленому президенту Мохамеду Базуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

ЕКОВАС, у якому 15 країн, також ввів санкції проти Нігеру. Напередодні делегація представників спільноти країн Західної Африки прибула до столиці Нігеру Ніамей для проведення переговорів, але бунтівники відмовилися від них.

Раніше повалений президент Нігеру Мохамед Базум закликав США та світову спільноту відновити конституційний порядок у країні та убезпечити африканський регіон від впливу Росії через ПВК "Вагнера".

Переворот у Нігері

26 липня військовослужбовці президентської гвардії Нігера фактично взяли до заручників президента Мохаммеда Базума, заблокувавши доступ до його резиденції. Пізніше вони заявили, що повалили уряд президента Мохаммеда Базума, закрили кордони та ввели комендантську годину.

Через два дні глава президентської гвардії Абдурахман Чіані назвав себе новим лідером Нігеру. Він був пов'язаний із спробою державного перевороту проти колишнього президента у 2015 році.

31 липня країни Західної Африки заявили, що планують військову інтервенцію у разі, якщо за тиждень Базума не звільнять і не поновлять на посаді. Проте повстанці відмовилися виконувати ці умови.

Через кілька днів, 4 серпня, керівники оборонних відомств країн Західної Африки заявили, що розробили план можливого військового втручання в Нігер.

Про переворот у Нігері та про те, як він може вплинути на ситуацію в регіоні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.