ua en ru
Сб, 05 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Економічна спільнота країн Західної Африки пред'явила Нігеру ультиматум: про що мова

Новость на русском →
Субота 05 серпня 2023 01:03
Економічна спільнота країн Західної Африки пред'явила Нігеру ультиматум: про що мова Фото: Економічна спільнота країн Західної Африки пред'явила Нігеру ультиматум (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Представники Економічної спільноти країн Західної Африки (ЕКОВАС) пред'явили бунтівникам у Нігері ультиматум і закликали їх до 6 серпня повернути владу поваленому президенту Мохамеду Базуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

ЕКОВАС, у якому 15 країн, також ввів санкції проти Нігеру. Напередодні делегація представників спільноти країн Західної Африки прибула до столиці Нігеру Ніамей для проведення переговорів, але бунтівники відмовилися від них.

Раніше повалений президент Нігеру Мохамед Базум закликав США та світову спільноту відновити конституційний порядок у країні та убезпечити африканський регіон від впливу Росії через ПВК "Вагнера".

Переворот у Нігері

26 липня військовослужбовці президентської гвардії Нігера фактично взяли до заручників президента Мохаммеда Базума, заблокувавши доступ до його резиденції. Пізніше вони заявили, що повалили уряд президента Мохаммеда Базума, закрили кордони та ввели комендантську годину.

Через два дні глава президентської гвардії Абдурахман Чіані назвав себе новим лідером Нігеру. Він був пов'язаний із спробою державного перевороту проти колишнього президента у 2015 році.

31 липня країни Західної Африки заявили, що планують військову інтервенцію у разі, якщо за тиждень Базума не звільнять і не поновлять на посаді. Проте повстанці відмовилися виконувати ці умови.

Через кілька днів, 4 серпня, керівники оборонних відомств країн Західної Африки заявили, що розробили план можливого військового втручання в Нігер.

Про переворот у Нігері та про те, як він може вплинути на ситуацію в регіоні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Африка Нигер
NEWS
ЗСУ просуваються на Бердянському напрямку й обстрілюють тил ворога: карти боїв ISW
ЗСУ просуваються на Бердянському напрямку й обстрілюють тил ворога: карти боїв ISW
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи