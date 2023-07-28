Глава президентської гвардії Чіані назвав себе новим лідером Нігеру

Генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру після нещодавнього перевороту в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку приводить BBC .

Глава президентської гвардії Нігеру, також відомий як Омар Чіані, організував захоплення влади в країні в середу. Його підрозділ захопив чинного президента країни Мохаммеда Базума.

Базум був першим обраним лідером Нігеру, який змінив іншого з моменту здобуття незалежності країни в 1960 році.

Наразі вважається, що Базум перебуває в нормальному стані і все ще перебуває в полоні у власної охорони.

Що відомо про Чіані

62-річний генерал Чіані очолював президентську гвардію з 2011 року, а 2018 року колишній президент Махамаду Іссуфу присвоїв йому звання генерала. Він також був пов'язаний зі спробою державного перевороту проти експрезидента 2015 року, але в суді заперечував це.

Виступаючи в телезверненні, генерал Чіані сказав, що його хунта прийшла до влади через низку проблем у Нігері, включно з відсутністю безпеки, економічними проблемами і корупцією, серед іншого.

Він також звернувся до глобальних союзників Нігеру, заявивши, що хунта поважатиме всі міжнародні зобов'язання країни, а також права людини.

Держпереворот у Нігері

У середу, 26 липня, військовослужбовці президентської гвардії заблокували доступ до резиденції президента Нігеру Мохамеда Базума. Окремі ЗМІ повідомляли про спробу держперевороту.

"Ми, Сили оборони та безпеки, вирішили покласти край режиму президента Базума", - йшлося у відеозверненні військових.

Солдати застерегли від будь-якого іноземного втручання, додавши, що вони поважатимуть життя і здоров’я Базума. Сполучені Штати Америки засудили держпереворот у Нігері та закликали звільнити Базума.