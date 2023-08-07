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Нигер закрывает воздушное пространство и предупреждает об иностранном нападении

Иллюстративное фото: солдаты Вооруженных сил Нигера (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Захватившие власть в Нигере военные объявили о частичном закрытии воздушного пространства страны, предупредив также о нападении со стороны "иностранной державы" на фоне истечения в воскресенье крайнего срока для восстановления на посту свергнутого президента Мохамеда Базума.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Речь идет о дедлайне, установленном западноафриканскими соседями, в котором звучали заявления о возможности интервенции в Нигер, хотя никаких признаков военных действий пока не поступало.

Тем не менее, лидеры переворота утверждают, что против них разворачиваются подобные действия.

Как заявил представитель хунты Амаду Абдраман в эфире государственной телекомпании Tele Sahel, планирование этой войны "было осуществлено", и предварительное развертывание сил для участия в ней "началось в двух странах Центральной Африки".

Никаких других подробностей он не сообщил. 

Так, в Нигере в воскресенье заявили о закрытии воздушного пространства для международных рейсов, за исключением нескольких стран, включая Алжир, Буркина-Фасо, Мали, Ливию и Чад, которые высказались против военного вмешательства.

Отметим также, что ранее главы оборонных ведомств Западной Африки в пятницу после трехдневной встречи региональных представителей министерства обороны согласовали план возможного военного вмешательства.

Переворот в Нигере

Военнослужащие президентской гвардии Нигера 26 июля  фактически взяли в заложники президента Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции. Позже мятежники заявили, что свергли правительство Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

Через два дня глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против бывшего президента в 2015 году.

31 июля страны Западной Африки заявили, что планируют военную интервенцию в случае, если через неделю Базума не уволят и не восстановят в должности. Однако повстанцы отказались выполнять эти условия.

Уже 4 августа руководители оборонных ведомств стран Западной Африки заявили, что разработали план возможного военного вмешательства в Нигер.

О перевороте в Нигере и о том, как он может повлиять на ситуацию в регионе, - читайте в материале РБК-Украина.

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Нигер