Нидерланды полностью отказались от названия Голландия

С 2020 года Нидерланды официально прекратили использование слова Голландия для названия государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на радиостанцию NOS.

Как отмечается, с 1 января компании, власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название "Нидерланды". Это сделали для формирования унифицированного национального бренда, отметил в Министерстве иностранных дел Нидерландов.

Напомним, в рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в Роттердаме в мае 2020 года, и во время Олимпийских игр в Токио.

Национальная футбольная команда, которую часто называют за границей Голландией, теперь будет называться исключительно Нидерландами.

"Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну", - отметили ранее в МИД Нидерландов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что депутаты нижней палаты парламента Нидерландов потребовали от правительства подробнее расследовать роль Украины в авиакатастрофе рейса МН17.

Напомним, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипаж.