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Правительство Нидерландов решило отказаться от использования названия Голландия

Новости » Политика    04.10.2019 - 21:31
Правительство Нидерландов решило отказаться от использования названия Голландия
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Такое решение было принято для обновления глобального имиджа страны

Правительство Нидерландов приняло решение прекратить использование названия Голландия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщается, вместо Голландии будет использовать только официальное название для обновления глобального имиджа страны.

Национальный ребрендинг, подписанный лидерами бизнеса, советом по туризму и центральным правительством, будет развернут в конце 2019 года.

Министры хотят сместить международный акцент с определенных аспектов национальной жизни, с которыми эта страна обычно ассоциируется, таких, как культура отдыха с наркотиками и район красных фонарей Амстердама.

В рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в Роттердаме в мае 2020 года, и во время Олимпийских игр в Токио.

Национальная футбольная команда, которую часто называют за границей Голландией, теперь будет называться исключительно Нидерландами.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел заявила, что Нидерландам необходим более унифицированный и скоординированный национальный брендинг.

"Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну. Мы модернизировали наш подход", - сказала она.

Ранее РБК-Украина сообщало, что депутаты нижней палаты парламента Нидерландов потребовали от правительства подробнее расследовать роль Украины в авиакатастрофе рейса МН17.

Напомним, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипаж.

В Нидерландах хотят изучить роль Украины в авиакатастрофе MH17 В парламенте Нидерландов просят расследовать роль Украины в катастрофе MH17
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