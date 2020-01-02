Нідерланди повністю відмовилися від назви Голландія

З 2020 року Нідерланди офіційно припинили використання слова Голландія для назви держави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіостанцію NOS.

Як зазначається, з 1 січня компанії, влади, вузи та друковані видання почнуть використовувати тільки назву "Нідерланди". Це зробили для формування уніфікованого національного бренду, зазначили в Міністерстві закордонних справ Нідерландів.

Нагадаємо, в рамках нової стратегії Нідерланди стануть офіційним брендом на пісенному конкурсі "Євробачення", який пройде в Роттердамі в травні 2020 року, і під час Олімпійських ігор в Токіо.

Національна футбольна команда, яку часто називають за кордоном Голландією, тепер буде називатися виключно Нідерландами.

"Ми хочемо представити Нідерланди як відкриту, вигадливу та інклюзивну країну", - відзначили раніше в МЗС Нідерландів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що депутати нижньої палати парламенту Нідерландів зажадали від уряду детальніше розслідувати роль України в авіакатастрофі рейсу МН17.спп

Нагадаємо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпаж.