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В Нидерландах хотят изучить роль Украины в авиакатастрофе MH17

Новости » Политика    02.10.2019 - 08:49
В Нидерландах хотят изучить роль Украины в авиакатастрофе MH17
Фото: обломки самолета MH17 (flickr.com/jeroenakkermans)

Депутаты заявили о необходимости внести ясность в вопрос закрытия воздушного пространства на востоке Украины

Депутаты нижней палаты парламента Нидерландов потребовали от правительства страны подробнее расследовать роль Украины в авиакатастрофе рейса МН17. Об этом сообщает nos.nl.

Депутаты заявили о необходимости внести ясность в вопрос закрытия воздушного пространства на востоке Украины в момент катастрофы.

В свою очередь, глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что правительство не видит оснований для этого с юридической точки зрения, однако не стал возражать против рассмотрения возможности дополнительного расследования. При этом он указал на сложности с изучением фактов, так как для этого в том числе будет необходимо сотрудничать с Россией.

"Речь идет и об их воздушном пространстве", - отметил Блок.

Напомним, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипаж.

Добавим, что по итогам расследования катастрофы MH17 Международной следственной группой, куда в том числе входили представители Нидерландов, в катастрофе подозреваются трое граждан России. Сообщалось, что самолет сбили ракетой, запущенной из установки "Бук".

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Новости Украины НидерландыМН17
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