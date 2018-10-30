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Нидерланды надеются стать новым финансовым центром ЕС после Brexit

Новости » Политика    30.10.2018 - 14:33
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Одна из самых мощных фирм, что торгует капиталами и облигациями - ХТХ - заявила, что переносит свою деятельность в Париж

Нидерланды рассчитывают стать новым финансовым центром Европейского Союза после Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Euobserver.

"На европейских рынках происходит довольно невидимый сдвиг. А потому Голландия рассчитывает стать новым центром финансовых операций в Европейском Союзе", - говорится в заявлении этого агентства.

Однако на самом деле банки переезжают из Лондона в Франкфурт и Париж, а менеджеры активов - в Дублин и Люксембург. Более того, одна из самых мощных фирм, что торгует капиталами и облигациями - ХТХ - заявила в понедельник, что переносит свою деятельность в Париж.

Напомним, министр финансов Британии Филип Хэммонд рассказал, что в случае достижения правительством договоренности с Евросоюзом по Brexit существуют перспективы завершения режима экономии.

Добавим, Тереза Мэй сообщила, что соглашение с ЕС относительно условий Brexit готова на 95%. Мэй заявила о значительном прогрессе на переговорах с ЕС в сферах транспорта и безопасности.

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