ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Британия рассчитывает после Brexit завершить режим экономии

Новости » Политика    30.10.2018 - 02:49
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Соглашение позволит привлечь средства, которые зарезервированы для помощи в шоковый период

Министр финансов Британии Филип Хэммонд рассказал, что в случае достижения правительством договоренности с Евросоюзом по Brexit существуют перспективы завершения режима экономии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Хемонд выразил уверенность, что правительству удастся заключить соглашение с Евросоюзом.

"Тяжелый труд британского народа приносит плоды. Режим экономии приближается к своему концу", - сообщил министр финансов.

Он считает, что соглашение сможет снять неуверенность в будущих отношениях с ЕС, а у правительства появится возможность использовать средства, зарезервированные с целью помощи экономике в шоковый период, если не будет сделки.

Также Британия повысила до 1,6%. прогноз роста ВВП на 2019 год. Хемонд заявил, что в следующие два года ВВП будет расти ежегодно на 1,4%.

Напомним, Тереза Мэй сообщила, что соглашение с ЕС относительно условий Brexit готова на 95%. Мэй заявила о значительном прогрессе на переговорах с ЕС в сферах транспорта и безопасности.

Британская разведка знала о планах похищения Хашкаджи, - Daily Express Британский "Лестер Сити" подтвердил гибель владельца при крушении вертолета
Новости Украины BrexitВеликобритания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь