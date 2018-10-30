Британия рассчитывает после Brexit завершить режим экономии

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Соглашение позволит привлечь средства, которые зарезервированы для помощи в шоковый период

Министр финансов Британии Филип Хэммонд рассказал, что в случае достижения правительством договоренности с Евросоюзом по Brexit существуют перспективы завершения режима экономии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Хемонд выразил уверенность, что правительству удастся заключить соглашение с Евросоюзом.

"Тяжелый труд британского народа приносит плоды. Режим экономии приближается к своему концу", - сообщил министр финансов.

Он считает, что соглашение сможет снять неуверенность в будущих отношениях с ЕС, а у правительства появится возможность использовать средства, зарезервированные с целью помощи экономике в шоковый период, если не будет сделки.

Также Британия повысила до 1,6%. прогноз роста ВВП на 2019 год. Хемонд заявил, что в следующие два года ВВП будет расти ежегодно на 1,4%.

Напомним, Тереза Мэй сообщила, что соглашение с ЕС относительно условий Brexit готова на 95%. Мэй заявила о значительном прогрессе на переговорах с ЕС в сферах транспорта и безопасности.