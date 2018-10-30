Нідерланди сподіваються стати новим фінансовим центром ЄС після Brexit

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Одна з найпотужніших фірм, що торгує капіталами й облігаціями - ХТХ - заявила, що переносить свою діяльність у Париж

Нідерланди розраховують стати новим фінансовим центром Європейського Союзу після Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Euobserver.

"На європейських ринках відбувається доволі невидимий зсув. А тому Голландія розраховує стати новим центром фінансових операцій у Європейському Союзі", - йдеться в заяві цієї агенції.

Проте насправді банки переїжджають із Лондона до Франкфурта та Парижа, а менеджери активів - до Дубліна та Люксембурга. Більше того, одна з найпотужніших фірм, що торгує капіталами й облігаціями - ХТХ - заявила в понеділок, що переносить свою діяльність у Париж.

Нагадаємо, міністр фінансів Британії Філіп Хеммонд розповів, що у разі досягнення урядом домовленості з Євросоюзом по Brexit існують перспективи завершення режиму економії.

Додамо, Тереза Мей повідомила, що угода із ЄС щодо умов Brexit готова на 95%. Мей заявила про значний прогрес на переговорах з ЄС у сферах транспорту і безпеки.