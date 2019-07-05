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Английский суд заморозил дивиденды Nord Stream в пользу Газпрома

Новости » Экономика    05.07.2019 - 13:18
Английский суд заморозил дивиденды Nord Stream в пользу Газпрома
Фото: Газпром (gazprom.ru)

Решение принято по иску Нафтогаза

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса зобовязал российский "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долларов на счет суда как гарантию выполнения требований суда. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter.

Как отмечается в сообщении, решение суда принято в рамках иска "Нафтогаза".

Также суд обязал "Газпром" при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие "Нафтогаза", или согласование суда для получения таких средств, сообщили в НАК.

Английский суд заморозил дивиденды Nord Stream в пользу Газпрома

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2018 года, Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы российского "Газпрома" по просьбе НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, 15 марта 2019 года Высший суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решение Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта на транзит газа.

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