"Газпром" обжалует в суде Люксембурга арест активов по заявлению "Нафтогаза"

Иллюстративное фото (gazprom.ru)

"Газпром" подал заявление в суд 15 апреля

Российская газовая компания "Газпром" обратилась в суд Люксембурга с просьбой обжаловать арест активов по заявлению НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Газпрома".

Как сообщается, "Газпром" с целью "защиты своих прав" подал соответствующее заявление относительно обжалования ареста своих активов по заявлению "Нафтогаза" 15 апреля 2019 года.

"15 февраля 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" направила в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и "Газ Капитал С.А." (дочерняя компания "Газпрома" - ред.) Сообщение об аресте любой задолженности и активов ПАО "Газпром" в городе Люксембург. "Газпром" 15 апреля обратился в суд города Люксембург с заявлением об обжаловании ареста и вступлении в процесс", - говорится в отчете.

Напомним, 15 марта 2019 года Высший суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта на транзит газа.

Ранее, НАК "Нафтогаз Украины" анонсировал новые процессы о взыскании имущества "Газпрома" в нескольких странах. Как отмечается в сообщении, 28 февраля исполняется год после решения Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома".