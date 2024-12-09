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Нідерландські винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем

Фото: нідерландські винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем (defensie.nl)
Автор: Тетяна Степанова

Два нідерландські винищувачі F-35 у п’ятницю, 6 грудня, здійснили перехоплення трьох російських літаків над Балтійським морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.

У відомстві зазначили, що нідерландські F-35 з початку цього місяця охороняють повітряний простір НАТО на східному кордоні території Альянсу. 

Частиною цього завдання є так зване сповіщення про швидке реагування (QRA). Два F-35 злітають протягом кількох хвилин, щоб перехопити інший літак. Це трапляється, наприклад, коли літак наближається до повітряного простору НАТО, не ідентифікуючи себе.

Так, у п’ятницю два F-35 підіймалися для перехоплення російського транспортного літака Ан-72 та літака-розвідника СУ-24

Після цього винищувачі ще раз піднялися на перехоплення літака-розвідника Іл-20. Нідерландські F-35 супроводили літак над міжнародними водами до кордону зони відповідальності НАТО.

."Саме для цього там знаходяться наші люди: для захисту нашого спільного повітряного простору від російських загроз", - зазначив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Перехоплення російських літаків

Нагадаємо, минулого місяця Велика Британія підіймала винищувачі через російський літак біля її кордонів. Однак борт РФ не порушив повітряний простір Британії.

У вересні США перехопили російських військових літаків в районі Аляски.

Також у серпні Польща підіймала винищувачі F-16 для відстеження російського літака-розвідника Іл-20 над Балтійським морем.

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