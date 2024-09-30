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У США показали відео перехоплення російських військових літаків в районі Аляски

Понеділок 30 вересня 2024 21:30
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У США показали відео перехоплення російських військових літаків в районі Аляски Фото: літак Су-35 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Американські військові показали відео перехоплення російських військових літаків в районі Аляски. Інцидент стався 23 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.

Як розповіли військові, відео було знято 23 вересня 2024 року. Тод літаки NORAD здійснили безпечне та дисципліноване перехоплення російських військових літаків у зоні ППО Аляски.

"Поведінка одного російського Су-35 була небезпечною, непрофесійною і наражала на небезпеку всіх - не те, що можна побачити у професійних військово-повітряних силах", сказано у повідомленні ВПС США.

Варто нагадати, що раніше Китай заявив про плани проведення спільних військових навчань з Росією під назвою North-Joint 2024. Вони пройдуть у повітряному та морському просторі в районах Японського та Охотського морів протягом вересня.

Як заявляв генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, постійне розпалювання Пекіном війни проти України шляхом підтримки зв'язків із РФ може негативно позначитися на інтересах та репутації Китаю.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Аляска
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