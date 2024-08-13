Польські F-16 перехопили літак-розвідник РФ над Балтійським морем

Польські винищувачі F-16 учора, 12 серпня, злітали для перехоплення російського літака Іл-20 над Балтійським морем. Він призначений для розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі у Twitter.

"12 серпня 2024 року чергова пара F-16 Польщі перехопила та візуально ідентифікувала літак Російської Федерації, що летів над Балтійським морем", - сказано у повідомленні Оперативного командування. Там уточнили, що російський Іл-20, перехоплений винищувачами, виконував розвідувальну місію у міжнародному повітряному просторі. При цьому літак-розвідник РФ не порушував повітряного простору Польщі.