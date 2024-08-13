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Польські F-16 перехопили літак-розвідник РФ над Балтійським морем

Вівторок 13 серпня 2024 18:02
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Польські F-16 перехопили літак-розвідник РФ над Балтійським морем Фото: російський Іл-20 був перехоплений польськими винищувачами (x.com/DowOperSZ)
Автор: Іван Носальський

Польські винищувачі F-16 учора, 12 серпня, злітали для перехоплення російського літака Іл-20 над Балтійським морем. Він призначений для розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі у Twitter.

"12 серпня 2024 року чергова пара F-16 Польщі перехопила та візуально ідентифікувала літак Російської Федерації, що летів над Балтійським морем", - сказано у повідомленні Оперативного командування.

Там уточнили, що російський Іл-20, перехоплений винищувачами, виконував розвідувальну місію у міжнародному повітряному просторі.

При цьому літак-розвідник РФ не порушував повітряного простору Польщі.

Провокації Росії

Нагадаємо, російські військові літаки вже неодноразово літали над Балтійським морем. Ймовірно, однією з цілей таких дій РФ є провокація.

Зокрема, 3 серпня шведські та німецькі бойові літаки перехопили два російські Су-30 над Балтійським морем.

Також 15 червня стало відомо, що російський літак Су-24 порушив повітряний простір Швеції.

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Російська Федерація Польща Балтійське море Росавіація F-16
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