Нидерландские истребители перехватили российские самолеты над Балтийским морем

В ведомстве отметили, что нидерландские F-35 с начала этого месяца охраняют воздушное пространство НАТО на восточной границе территории Североатлантического союза.

Частью этой задачи является так называемое уведомление о быстром реагировании (QRA). Два F-35 взлетают в течение нескольких минут, чтобы перехватить другой самолет. Это случается, например, когда самолет приближается к воздушному пространству НАТО, не идентифицируя себя.

Так, в пятницу два F-35 поднимались для перехвата российского транспортного самолета Ан-72 и разведчика СУ-24.

После этого истребители еще раз поднялись на перехват самолета-разведчика Ил-20. Нидерландские F-35 сопровождали самолет над международными водами к границе зоны ответственности НАТО.

."Именно для этого там находятся наши люди: для защиты нашего общего воздушного пространства от российских угроз", - отметил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Нидерланды F-35 intercepted three Russian aircraft из Estonia over the Baltic Sea.



Russian surveillance and spy planes были driven away.



Проверьте, что наши Air Force stands ready to protect наше объединение NATO air space! https://t.co/tLIPlgisON pic.twitter.com/UGtQm5F2vo — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) December 9, 2024