Нидерландские истребители перехватили российские самолеты над Балтийским морем

В ведомстве отметили, что нидерландские F-35 с начала этого месяца охраняют воздушное пространство НАТО на восточной границе территории Североатлантического союза.

Частью этой задачи является так называемое уведомление о быстром реагировании (QRA). Два F-35 взлетают в течение нескольких минут, чтобы перехватить другой самолет. Это случается, например, когда самолет приближается к воздушному пространству НАТО, не идентифицируя себя.

Так, в пятницу два F-35 поднимались для перехвата российского транспортного самолета Ан-72 и разведчика СУ-24.

После этого истребители еще раз поднялись на перехват самолета-разведчика Ил-20. Нидерландские F-35 сопровождали самолет над международными водами к границе зоны ответственности НАТО.

."Именно для этого там находятся наши люди: для защиты нашего общего воздушного пространства от российских угроз", - отметил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.